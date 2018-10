Weiter hoher Azubi-Bedarf

Künzelsau.Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Hohenlohekreis nicht halt. Bei allen Vorteilen, die die Region in wirtschaftlicher Hinsicht bietet, klagen die Unternehmen über den Mangel an qualifiziertem Nachwuchs. Grund genug für die Bildungsregion Hohenlohekreis, sich bei ihrer jüngsten Bildungskonferenz in Künzelsau vor allem mit dem Thema „Aktuelle Entwicklungen in der Ausbildung, Stellenbesetzungsprobleme und Abbrüche“ zu befassen.

Rückläufige Schülerzahlen stehen einem wachsenden Mitarbeiterbedarf gegenüber. Zudem entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine betriebliche Ausbildung. Gleichzeitig werden vermehrt Ausbildungsverhältnisse frühzeitig gelöst.In einem Impulsvortrag ging Dr. Ute Leber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung anhand von aktuellen Zahlen der Frage nach, warum Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und Ausbildungen nicht zu Ende gebracht werden.

Nach ihrer Auffassung herrsche am Ausbildungsmarkt ein Ungleichgewicht. Demnach gibt es trotz vieler unbesetzter Ausbildungsplätze viele Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden. Ob Unternehmen einen Bewerberüberschuss verzeichnen können oder Stellenbesetzungsprobleme haben, sei stark von der Region, dem Berufsbild und der Branche abhängig.

Viele Abbrüche im ersten Jahr

Im Hinblick auf Ausbildungen, die nicht zu Ende gebracht werden, zeigt sich, dass einzelne Berufsfelder unterschiedlich stark von einer frühzeitigen Auflösung des Ausbildungs-verhältnisses betroffen sind. Häufig werden Ausbildungen in den Bereichen gelöst, die von vorne herein schwer zu besetzen waren. Die meisten Vertragslösungen erfolgen im ersten Ausbildungsjahr. Die Gründe für Ausbildungsabbrüche sind vielfältig und können betriebliche, persönliche, berufswahlbezogene oder schulische Ursachen haben. pm

