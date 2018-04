Weitere drei Millionen

Anzeige

Braunsbach.Mit vier weiteren Förderbescheiden in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro unterstützt das Land die Gemeinde Braunsbach im Landkreis Schwäbisch Hall dabei, die vom dramatischen Unwetter im Mai 2016 beschädigte Abwasserkanalisation wieder vollständig in Stand zu setzen. „Insgesamt haben wir der von den Wassermassen schwer getroffenen Gemeinde inzwischen knapp neun Millionen Euro bereitgestellt, damit sie die Schäden an ihren Anlagen zur Abwasserbeseitigung beheben kann“, sagte Umweltminister Franz Untersteller in Stuttgart. Darüber hinaus habe das Land der Gemeinde allein in der Zuständigkeit seines Ressorts bereits Zuschüsse in Höhe von sechs Millionen Euro für einen verbesserten Hochwasserschutz sowie eine Million Euro für die Reparatur der Wasserversorgung zur Verfügung gestellt. „Aus den Fördertöpfen des Umweltministeriums hat Braunsbach damit inzwischen Gelder in Höhe von rund 16 Millionen Euro erhalten“, betonte der Minister. min