Weitere Station schon in Planung

Dörzbach.Die E-Ladesäule, die seit einigen Tagen auf dem Edeka-Parkplatz an der Max-Planck-Straße steht, wurde offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Bürgermeister Andy Kümmerle: „Dörzbach ist eine kleine, dynamische Gemeinde, in der Tradition und Fortschritt gleichermaßen ein Zuhause haben. Wohnungsbau und Gewerbe entwickeln sich sehr erfreulich. In dem Zusammenhang ist auch das Thema Elektromobilität zu sehen, das mehr und mehr zu einem wichtigen Standortfaktor wird. In bin überzeugt, dass die Ladesäule zur Attraktivität unserer Gemeinde beitragen wird.“ Bei der einen Ladesäule soll es nicht bleiben: Geplant ist, noch in diesem Jahr im Zuge der Arbeiten an der B19 eine weitere Station zu errichten.

Die Ladesäule erlaubt das Aufladen von gleichzeitig zwei E-Fahrzeugen mit bis zu maximal 22 Kilowatt Ladeleistung. Installiert wurde sie von der EnBW, die auch für den Betrieb zuständig ist. pm