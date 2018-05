Weitsichtiges Denken ist gefordert

Anzeige

Crailsheim.Die Stadt Crailsheim will im Zeitraum von 2031 bis 2035 Ausrichterin einer Landesgartenschau (LaGa) sein. Die Gartenschauen sind begehrt, der Anspruch an das Planungskonzept und die Bewerbungsunterlagen hoch. Viel Arbeit also für das neu gebildete Kompetenzteam, das auf die Unterstützung der Einwohner setzt.

14 Kommunen haben sich aktuell für die Landesgartenschauen beworben, die 2026 bis 2030 im Ländle stattfinden werden – darunter auch Ellwangen und Bad Mergentheim mit ganz unterschiedlichen Konzepten und Herangehensweisen.

„Crailsheim hat sich bewusst für die zweite Runde der aktuellen Gartenschauvergaben entschieden, denn wir wollen nachhaltig planen und die Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt voll ausnutzen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer, der dem Crailsheimer Kompetenzteam angehört.