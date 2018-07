Wenig Rücksicht auf „Lebensadern“

Anzeige

Der Zustand einer Vielzahl von Bächen zwischen Crailsheim und Langenburg ist unbefriedigend und schadet der Gesundung der Jagst. Das stellt das Haller Umweltzentrum fest.

Schwäbisch Hall. Ein „alarmierende Ergebnis“ ist das Fazit einer umfangreichen Untersuchung, die das kreisweite Umweltzentrum in den letzten Monaten auf über 130 Kilometer Gewässerstrecke vorgenommen hat. Dabei wurden vom Umweltzentrum laut Pressemitteilung über 500 Verstöße oder Verdachtsfälle gegen geltende Bestimmungen festgestellt. Die Umweltmoral vieler Bachangrenzer sei – so Geschäftsstellenleiter Martin Zorzi – offensichtlich „katastrophal“. Den für die Bäche verantwortlichen Kommunen werfen die Naturschützer nun vor, sich nicht ausreichend um deren Zustand zu kümmern und die vorgeschriebenen Gewässerschauen vorzunehmen.

Als es nach der Löschwasserkatastrophe vor drei Jahren mir der Gesundung der Jagst trotz umfangreicher Maßnahmen am Fluss selber nicht wie erwartet voranging und immer wieder Schaumberge und Gerüche festzustellen waren, vermutete das Umweltzentrum die Ursache dafür in den zufließenden Seitenbächen. Da der staatliche Aktionsplan hier aber kaum Maßnahmen vorsah, beschlossen die Naturschützer, sich gezielt dieser Problematik anzunehmen. Unter anderem mit Spendengeldern, welche über die Initiative „Wir helfen der Jagst“ zusammenkamen, wurde Bundesfreiwilligendienststelle am Umweltzentrum mit einer auf Gewässerbiologie spezialisierte Umweltwissenschaftlerin besetzt.