Wenn Mozart zum Popkünstler wird

Schrozberg.Was hat Mozart mit Pop zu tun? Nichts, hätten viele vor dem Auftritt des Duetto Traversale in Schrozberg wohl geantwortet. Nach den zweieinhalb Stunden Konzert von Annette Hölzl (Klavier) und Marius Hamann (Drums) konnte die Antwort nur lauten: „Ziemlich viel!“ Die beiden verstanden es, hohe Musikalität mit Wissensvermittlung in humorvoller Verpackung zu präsentieren. „Was für ein überaus schneller und präziser Anschlag“, freute sich Manuela Schlecht vom Schrozberger Kulturbüro. Die Pianistin Hölzl hatte sich sogar die Mühe gemacht, den Konzertflügel zwei Wochen vor der Veranstaltung Probe zu spielen.

Zahlreiche Gags außerhalb des musikalischen Programms bereicherten fast jeden Übergang. „Du musst das Metronom gerade hinstellen, sonst hinkt der Bolero“, forderte Annette Hölzl ihren Drummer auf. Die Pianistin spielte stets auswendig und unter hohem körperlichen Einsatz. Immer wieder musste sie daher, wie Tischtennisspieler, ihre Hände mit einem Tuch abtrocknen. Die 40 Zuschauer im Kultursaal des Schlosses waren begeistert und wippten mit dem Oberkörper oder mit den Beinen mit. „Rock for Elise“ oder „Chopin goes Blues“ überzeugten durch ihre verdichteten Kompositionen mit tollen Rhythmuswechseln. „Wenn du einen Blues spielen willst, musst du gut rechnen können“, warnte Hölzl Schlagzeuger Hamann. „Es geht um Oktave, Quarte und Quinte.“ So nahmen die Zuhörer auch noch etwas an musikalischem Basiswissen mit.

Rossinis erste Zugfahrt

Den Höhepunkt des ersten Teils stellte Mozarts Zauberflöte dar – allerdings in doppelt so schnellem Tempo wie gewohnt. Man konnte sich bildlich vorstellen, wie Mozart beim Komponieren in seinem Gartenhäuschen mit den Fingern schnippte. Versinnbildlicht durch das Trommelsolo von Hamann, der seine Ankündigung nach dem Blues wahr gemacht hatte: „Mir reicht es mit der Traurigkeit, ich brauche etwas, das in die Beine geht!“ Das traf auch auf das folgende Stück zu, ein Schmankerl für Technikfans: Rossini und seine erste Fahrt mit der Eisenbahn. Damals bei 30 Stundenkilometern langsam und stampfend beginnend, nahm der Zug immer mehr an Fahrt auf und endete im Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Guido Seyerle

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018