Wer hat das originellste Outfit?

Niedernhall.Mit einigen Neuerungen wartet der dritte Firmenlauf Hohenlohe am Donnerstag, 27. Juni, auf. Erstmals werden drei Teams für die lustigste Laufmontur ausgezeichnet, ein Kamellenwagen verteilt Süßigkeiten an die Zuschauer. Außerdem gibt es ein kostenloses Aufbautraining für den 4er-Just-for-Fun-Lauf am Donnerstag, 27. Juni, in Niedernhall. Anmelden kann man sich unter www.firmenlauf-hohenlohe.de. Die einstündigen Laufkurse werden immer montags um 18.30 Uhr am Sportplatz Niedernhall starten. „Ich hoffe, dass viele Läufer diese tolle Chance nutzen“, sagt Projektmanager Michael Müller.

Die Gruppe, die den Preis für das lustigste Outfit erhält, gewinnt ein Offroad-Fahrtraining im Wert von über 800 Euro. Über die Kostümierungspreise entscheiden Starter und Zuschauer per Applaus. „Wir hoffen, dass wir damit noch mehr Läufer dazu motivieren können, verkleidet an den Start zu gehen und so noch mehr Spaß auf die Strecke zu bringen“, sagt Müller.

Neu ist auch der Kamellenwagen, den es ja auch beim Fasching gibt. Er fährt vor den Läufern her und verteilt Süßigkeiten an die Zuschauer. Dazu sorgen Tänzer auf der Strecke für Motivation und Stimmung. „Außerdem bilden unsere Guggenmusiker wieder den krönenden Abschluss hinter den Läufern und motivieren mit ihrer Musik nochmal alle zu Höchstleistungen“, erklärt Müller die Neuerungen.

Neben all dem Neuen gibt es aber auch Altbewährtes. So führt die Strecke die Läufer aus dem Stadion in Niedernhall vorbei am Frei- und Solebad, durch die historische Altstadt und angrenzende Wohngebiete wieder zurück zum Sportgelände. Die Streckenlänge beträgt etwa fünf Kilometer (nicht offiziell vermessen). Im Anschluss an den Lauf wird ab 20 Uhr bei der großen After-Run-Party auf dem Gelände des Sportplatzes gemeinsam gefeiert. Dort gibt es auch die Siegerehrung.

Gestartet wird beim Firmenlauf Hohenlohe in 4er-Teams. Alle starten gemeinsam, es ist kein Staffellauf. Die Zeiten aller vier Läufer werden im Ziel zu einer Zeit addiert. Wie sich die Teams dabei zusammensetzen, bleibt allen selbst überlassen.

Ob aus einer Firma, einer Behörde, einer Skatrunde, einer Freundes-Runde, einer Familie oder einem Verein – alles ist zulässig. Insgesamt gibt es drei verschiedene Anmeldegruppen: Männer, Frauen und Mixed. Die Mixed-Teams sind frei kombinierbar. Unterschiedliche Alterswertungen werden nicht vorgenommen.

Anmeldeschluss ist der 19. Juni. Weitere Informationen gibt es auf der vorgenannten Homepage.

