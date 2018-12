Werke alter und zeitgenössischer Meister

Rothenburg.Mehrere Konzerte mit verschiedenen Ensembles gibt es im neuen Jahr in Rothenburg ob der Tauber.

In der Spitalkirche Heilig Geist, Spitalgasse 46, tritt der Christliche Sängerbund Wuppertal am 3. Jauar auf. Der Chor hält alle Jahre eine Silvester-Chorfreizeit in der Tagungsstätte Wildbad ab. Das Repertoire bieten sie auch dieses Jahr wieder in einem Neujahrskonzert in der Spitalkirche Heilig Geist dar (Eintritt frei).

Der Christliche Sängerbund (CS) ist ein Zusammenschluss von Chören aus freikirchlichen wie landeskirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften, er gibt Chorliteratur heraus und veranstaltet Workshops und Freizeiten. Eine davon ist die Silvestersingfreizeit, die – nach einigen Ortswechseln – nun zum neunten Mal in Rothenburg stattfindet. Über 80 chorbegeisterte Sänger aus ganz Deutschland treffen sich zum Jahreswechsel in der evangelischen Tagungsstätte Wildbad und proben dort vormittags und abends. In prall gefüllten Tagen werden alte und neue Stücke christlicher Chorliteratur einstudiert. Ein Teil des Repertoires ist bereits im Neujahrsgottesdienst um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburgs Altstadt zu hören. Mit besonderer Spannung erwarten die Teilnehmer jedoch die Möglichkeit, die einstudierten Werke in einem Konzert am Ende der Freizeit vorzutragen. Der Freizeitchor freut sich, dass dies auch in diesem Jahr wieder in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburgs Altstadt möglich ist. Am 3. Januar um 16 Uhr wird mit schöner Chormusik alter und neuer Meister das erste Wochenende des neuen Jahres eingeläutet.

Am Sonntag 6. Januar (Epiphanias/Dreikönig) gastiert der A Capella Chor der Hamline University aus St. Paul Minnesota um 10.15 Uhr in der Heilig Geist-Kirche zu einem konzertanten Gottesdienst mit Pfrarrer Jay Wiederanders. Der Chor, 1929 gegründet, 2001 von Dr. George Chu übernommen, veranstaltete viele nationale und internationale Tourneen und machte bereits zahlreiche CD-, Radio- und Fernsehaufnahmen. Unter anderem waren sie vor 20 Jahren bereits einmal in Steinsfeld bei Rothenburg.

Für ihre dynamischen Interpretationen von Chorwerken wurde der Chor in der internationalen Presse hoch gelobt. Die 31 jungen Sängerinnen und Sänger gastieren mit ihrem Leiter an diesem ersten Tag ihrer Reise durch Deutschland und Österreich bei uns in Rothenburg. Auf ihrem Programm stehen Werke von Benjamin Britten, Gustav Holst, Pierre Passereau und vielen anderen, sowie schottische, irische und amerikanische Balladen. Der Eintritt ist frei.

Russische Weisen

Am Sonntag, 27. Januar gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken um 19 Uhr zu einem Konzert aus Russland in der Spitalkirche Heilig Geist Rothenburg. Das siebenköpfige Ensemble bringt unter anderem sakrale Gesänge der russisch-orthodoxen Liturgie und russische Volkslieder wie „Abendglocken“, „Suliko“ oder Marusja“ zu Gehör.

Der Leiter Maxim Kowalew wurde in Danzig geboren und wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf. Sein Vater war Pianist, seine Mutter Gesangslehrerin. Nach dem Gesangsstudium folgten bei Maxim Kowalew zahlreiche Opernengagements und Auslandsauftritte in Westeuropa, den USA und Israel. 1994 trat er einem Chor bei, aus dem sich das Ensemble entwickelte.

Bis heute sieht Maxim Kowalew als seine Aufgabe, die schönen russischen Melodien zu Gehör zu bringen und begabten Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihr Talent öffentlich zu Gehör zu bringen. Eintrittsgibt es in den Vorverkaufsstellen „Deine Buchhandlung“, beim Rothenburger Tourismus-Service und an der Abendkasse eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Kinder bis zum achten Lebensjahr haben freien Eintritt. pm

