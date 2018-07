Werke von Vivaldi, Bach und Purcell

Anzeige

Rothenburg.Die „Kammerphilharmonie Köln“ spielt am Sonntag 26. August, um 19.30 Uhr in der Rothenburger Spitalkirche Heilig Geist. Auf dem Programm stehen die Concerti Virtuosi in C-Dur und A-Dur für Piccoloflöte, Streicher und Basso continuo von Antonio Vivaldi, das Konzert Nr. 1 a-moll für Violine, Streicher und bassocontinuo von Johann Sebastian Bach, „When I am laid in earth“ aus der Oper „Dido und Aeneas“ von Purcell und „Andante cantabile“ für Violine und Orchester von Paganini. Als Solisten treten Anton G. Gölle (Violine), Sabine Könner (Sopran), Philipp von Morgen (Violoncello) und Dimitre Marinkev (Flöte) auf . Karten gibt es beim Rothenburger Tourismus-Service unter Telefon 09861 / 404800 oder 40492 und an der Abendkasse. pm