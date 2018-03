Anzeige

Neuenstein.Wegen des großen Interesses kann im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein bereits zum zweiten mal ein Werkstatt-Tag für Familienforscher angeboten werden. Dieser Werkstatt-Tag unterscheidet sich maßgeblich von anderen Angeboten für Familienforscher. Kein Frontalunterricht, kein Seminar mit handverlesenen Beispieltexten, sondern die praktische Arbeit an den Quellen steht auf dem Programm. Anhand der Kirchenbücher und weiterreichenden Dokumenten aus dem Hohenlohe-Zentralarchiv können die Teilnehmer nach Vorfahren recherchieren, an ihrer Ahnentafel arbeiten und gleichzeitig bei Bedarf Hilfe und Rat der Archiv-Profis in Anspruch nehmen.

Außerdem stellt das Landeskirchliche Archiv der Evangelischen Landeskirche Stuttgart für die Veranstaltung pro Teilnehmer einen Zugang zum Kirchenportal Archion bereit. Die ansonsten kostenpflichtige Plattform ermöglicht dem Nutzer die Einsichtnahme in mehrere Millionen Digitalisate aus evangelischen Kirchenbüchern.

Termin ist am 10. März von 10 bis 17 Uhr im Hohenlohe-Zentralarchiv in Schloss Neuenstein. Dozenten sind Dr. Ulrich Schludi und Jan Wiechert. Anmeldung unter Telefon 07942/94780-0; E-Mail: hzaneuenstein@la-bw.de. hza