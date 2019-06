Wichtiger Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern

Kupferzell-Belzhag.Das Landratsamt Hohenlohekreis veranstaltete zum dritten Mal für Verbraucher und Landwirte einen Familientag auf dem Versuchsfeld in Belzhag (Schafhof). Im Dialog mit fachkundigen Mitarbeitern des Landratsamtes wie auch mit verschiedenen externen Mitwirkenden, konnten sich die Besucher über die Vielfalt in der landwirtschaftlichen Praxis informieren. Bei Führungen durch das Versuchsfeld stellte Pflanzenbauberater Bernhard Weiß die aktuellen Sortenversuche vor. Unterstützt wurde dieser praktische Einblick durch die Maschinenringe Hohenlohekreis und Schwäbisch Hall. An den Infoständen des Landwirtschaftsamtes wurde Wissenswertes rund um die Themen Biodiversität und Artenvielfalt in der Landwirtschaft sowie die Bedeutung von Bestäuberinsekten vermittelt. Der Fachdienst Hauswirtschaft informierte über die Bedeutung des Getreides in der Ernährung und weckte zudem Interesse mit dem Thema „Essbare Blüten“. Aktiv werden durften Interessierte am Informationsstand der Ausbildung in landwirtschaftlichen Berufen.

Auch dieses Jahr bot der Familientag wieder eine wichtige Plattform für den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.07.2019