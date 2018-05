Wie man Eroberer Tilly gnädig stimmt

Anzeige

Bühnen-, Musik-, Gesangsproben und viel Organisatorisches prägten für die vielen Ehrenamtlichen die letzten Wochen vor den Pfingstfeiertagen, an denen auch die Schäfertänzer ihren Auftritt hatten. Über 40 Sprechrollenträger und 120 Statisten spielten auf der Bühne im Kaisersaal, wenn sich die Dramatik bis zum erlösenden Akt des Meistertrunkes steigert. Der Kellermeister stimmt den mürrischen Eroberer mit Frankenwein gnädig und der bietet in einer Laune an, wen jemand den dreieinviertel Liter fassenden Glashumpen in einem Zug leeren kann, will er die Stadt schonen. Altbürgermeister Georg Nusch (1588-1668) vollbringt die Tat – so hat das zumindest der Stückeschreiber Glasermeister Adam Hörber (1827-1905) perfekt ersonnen. Das Spiel um die angebliche Rettungstat geht im Ursprung auf den Chronisten Georg Heinrich Schaffert (1739-1794) zurück und wurde auch noch von andern popularisiert.

Die herzergreifende Geschichte mit vaterländischen Pathos und romantischer Verklärung dominiert auch im Gedenkjahr zum dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) trotz manch anderer Angebote in Rothenburg. Rahmenhandlung inklusive der handelnden Personen sind durchaus geschichtskonform. Einige Nachfahren der edlen Rats- und Patriziergeschlechter leben heute noch.

Die früh dem Reformator Luther gefolgte Reichsstadt stand unter Schutz der schwedischen Truppen Gustav Adolfs, von denen die Kaiserlichen geschlagen wurden. Bis Tilly dann das Blatt wendete. Die Stadteinnahme selbst lief wie andernorts auch ab mit Plünderungen sowie Gewalt und Besäufnisse waren im Kriegstrubel wohl keine Seltenheit.

Seit bereits zwanzig Jahren führt Reiyk Bergemann aus Ingolstadt erfolgreich Regie beim Festspiel und das gute Miteiander mit allen Laien-Darstellern ist ein Garant für den Erfolg. Wer den Tilly, Bezold (regierender Bürgermeister) oder Nusch auf der Kaisersaalbühne spielte hatte einst auch im städtischen Leben eine gesellschaftlich herausragende Stellung. Die Zeiten sind zwar vorbei, aber es bleibt für die meisten eine Ehre dabei zu sein und sich vielleicht vom Landsknecht zum Ratsherrn hochzudienen.

Trinkszene historisch zweifelhaft

Zweifel am Wahrheitsgehalt der Trinkszene sind längst kein Tabu mehr: man weiß, dass sich im Stadtarchiv kein Dokument dazu findet. Aber die mitten im 30-jährigen Krieg spielende Handlung basiert auf historischen Fakten. Nicht ohne Grund wurde das Volksschauspiel 2016 sogar als Immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt.

Die ganze Altstadt tauchte drei Tage in die Geschichte ein. Mit uniformierten Gruppen, Reitern, Landsknechten, Marketenderinnen u.a. die durch die Gassen zogen, und vor allem im großen Feldlager vor den Toren, wo Kaiserliche, Schweden, Katholiken und Protestanten, Rothenburger und Touristen gemeinsam feierten. Der Heereszug vom Sonntagnachmittag mit über 900 Mitwirkenden, 40 Pferdegespannen und 60 Reitern ragte wie immer heraus. Marketenderinnen, Junge Schar, Graf Pappenheim, der Stadthenker oder die reitenden Kroaten begeisterten bis zu zwanzigtausend Zuschauer.

„Dabei spielt die Sicherheit heute eine große Rolle”, wie der Vereinsvorsitzende und Tilly-Darsteller Alexander Zierer betont. Besonders der Umgang mit Pferden, aber auch mit den Waffen, die stilecht mitgeführt werden, verlangt besondere Sorgfalt. Nach dem großen Fest zwischen Galgen- und Rödertor endete mit Tillys theatralischem Abschied am Montagabend das jährliche Pfingst-Historienereignis auf dem Marktplatz.

Wer das Festspiel im Kaisersaal noch einmal sehen will, hat dazu während der Reichsstadttage am 8. September Gelegenheit. Drei Tage lang führen in der Altstadt Historien- und Festspielgruppen Szenen aus sieben Jahrhunderten seit der Stadterhebung 1274 durch König Rudolf von Habsburg auf. Es ist der zweite traditionelle Höhepunkt im Jahresreigen der alten Reichsstadt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018