Wie weit reicht die Freiheit der Kunst?

Rothenburg.Schon seit Jahren sorgen Musikgruppen wie Rammstein, Rapper wie Sido, Bushido und andere für negative Schlagzeilen. Den vorläufigen Höhepunkt erreichten Gangster Rapper Kollegah und Farid Bang mit Ihrer CD „Jung, Brutal, Gutaussehend 3“, mit der sie nicht nur die Charts anführten, sondern auch für den Echo nominiert und sogar mit dem Preis ausgezeichnet wurden. Nach einer Protestwelle führte dies zum Eklat und zum Aus für den Preis der deutschen Musikindustrie.

Was ist an Rap strafbar? Bis wohin geht die Freiheit der Kunst und ab wann wird die Menschenwürde angegriffen? „Wo kollidiert Musik heute mit den Grundrechten unserer Verfassung, oder gar dem Völkerrecht und warum fasziniert Gewalt seit Jahrhunderten bis heute die Massen“ – fragt Dr. Markus Hirte, Direktor des Kriminalmuseums Rothenburg ob der Tauber. Zum ersten Mal kooperiert in diesem Sommer das größte Rechtskundemuseum in Deutschland mit einem der großen Rockfestivals, dem Taubertal Open Air Festival und untersucht den kulturhistorischen und strafrechtlichen Kontext von der Mordballade bis zum Hexensabbat, von Nick Cave bis zu Rammstein, Farid Bang und Kollegah.

Dieses erste kulturhistorische Symposium zu Musik und Recht findet am Festival-Samstag, 11. August statt.