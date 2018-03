Wie wird das Leben im Jahr 2030 sein?

Anzeige

Es ging um die Reise in die Zukunft: Wie wollen die Menschen in Schrozberg und seinen Ortsteilen im Jahr 2030 leben? Dazu wurde unter der Leitung von Jens Ridderbusch (Statistisches Landesamt) in vier Arbeitsgruppen debattiert und überlegt. Die Aufteilung: „Gut wohnen und alles erreichbar haben“, „attraktiv für Familien und Neubürger“, „starke Gemeinschaft von Jung und Alt“ sowie „unsere Stärken sichtbar machen“. Diese Gruppen wurden von Personen aus der Gemeinde moderiert: Manuel Förderer (Ehemann der Bürgermeisterin), Martina Hachtel, Sarah Vogt und Klaus Kraft.

Als Bürgermeisterin zog Jacqueline Förderer zur Mittagszeit ein positives Zwischenfazit: „Wir müssen noch mehr Menschen für die Stadt begeistern. Wenn sie sich identifizieren und integrieren, dann bleiben sie auch in Schrozberg wohnen.“ Sie selbst ist nach ihrer Wahl vor zwei Jahren nach Bartenstein gezogen. „Alle Generationen können bei uns in der Stadt und ihren Teilorten gut leben.“ Projektmoderator Ritterbusch ergänzte: „Die hohe Beteiligung stellt eine gute Grundlage dar, denn sie bringt verschiedene Sichtweisen und sehr intensive Diskussionen.“ Dadurch zog sich der Zeitplan etwas in die Länge. Der 46-Jährige weiß aus seiner Erfahrung: „Wenn Ideen mit Bürgerbeteiligung im Raum stehen, dann sind sie auch verwendbar.“

Eine der Fragestellungen sei: Wo trifft man sich in Zukunft? In Schrozberg mangelt es an Gaststätten. Dafür könnte man einmal monatlich einen offenen Treff einrichten, bei dem zwei oder drei Stunden lang diskutiert wird. Die Mobilität, auch in den Teilgemeinden, könnte mit einem Bürgerbus wie in Gerabronn oder Niederstetten gefördert werden.

Schrozberg weist für 2017 einen Bevölkerungszuwachs aus, der laut Förderer nicht zu erwarten war: „325 zogen weg, 425 sind dazugekommen.“ Dadurch bleibt auch nach Berücksichtigung von Geburten- und Sterberate ein Plus, das nicht auf dem Zuzug von Flüchtlingen basiert. Doch darauf dürfe man sich nicht ausruhen.

Sarah Vogt (26) berichtete von einer intensiven Arbeit in der Projektgruppe 3 „Alt und Jung“: „Es wurde trotz unterschiedlicher Ansichten fair diskutiert.“ Jüngere könnten von den Erfahrungen der Älteren profitieren, dagegen könnte die junge Generation die digitale Welt erklären. Problem sei, dass in vielen Vereinen ein Gemeinschaftsraum fehlen würde: „TSV und Wandergermanen haben einen, die Landjugend nicht.“

Ronja Herrschner aus Gemmhagen kam „mit vielen Leuten in Kontakt, die ich sonst in dieser Zusammenstellung nicht treffen würde“. Die 18-Jährige stimmte mit Gunhild Müller (69) aus Schmalfelden darin überein, dass es einen generationenübergreifenden Treffpunkt geben sollte.

Okubit Hewerki (26) stammt aus Eritrea und absolviert in der örtlichen Molkerei eine Ausbildung. „Ich bin neu hier und will mich einbringen, auch im Interesse meiner zwei Kinder. Allerdings habe ich noch keine Erfahrung. Im Sport wären Fußball und Volleyball interessant für mich.“

Die neunjährige Tori Sammer Waits als jüngste Projektmitarbeitern hatte drei konkrete Anliegen: „Schön wäre ein Reithof. Und mehr Straßenlaternen sind für die Zeitungsausträger wie meine Oma Monika wichtig. Außerdem sollte man die Schranken am Bahnübergang überarbeiten, diese sind zu lange geschlossen.“

Nach der schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse vom Samstag ist in ein bis zwei Monaten eine Strategiewerkstatt mit der Bürgerwerkstatt geplant. Guido Seyerle

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018