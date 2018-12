Winterprogramm beginnt

Schwäbisch Hall.Mit einem Theaterstück für die Allerkleinsten beginnt am kommenden Sonntag das Winterprogramm der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Das schräge Stück „Abenteuer im Kühlschrank“ nach Roberto Frabetti für Kinder ab drei Jahren feiert Wiederaufnahme-Premiere im Theatersaal im Alten Schlachthaus.

„Das Volk der Tiere hat das Volk der Möbel um Hilfe gebeten.“ Was soll man tun, wenn der eigene Kühlschrank einen eines Tages so anspricht? Und einen dann gleich auch noch dazu auffordert, mit zum Blauen Berg zu reisen, um jemanden zu retten? In „Abenteuer im Kühlschrank“ ist die Antwort glasklar: Eine Reise zum Blauen Berg und ins Gefrorene Land beginnt, und auf dem Weg begegnet man allerlei spannenden, sprechenden Tieren und Dingen „Abenteuer im Kühlschrank“ wurde im vergangenen Winter von den Schauspielern Andreas Entner und Björn Luithardt für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall entwickelt und erfolgreich zur Premiere gebracht. Während Entner die Rolle des Mannes übernimmt, der dem Ruf seines Kühlschranks folgt, spielt Luithardt sämtliche Objekte und Tiere, denen der Mann begegnet, darunter beispielsweise ein Kamel, das aus einer Socke, einigen Wollfäden und zwei Glasperlen zum Leben erweckt wird. Für die Familienvorstellung am Sonntag, 16. Dezember um 15 Uhr gibt es noch Restkarten. Diese sind über www.freilichtspiele-hall.de unter Telefon 0791/751600 und bei der die Tourist-Information am Hafenmarkt 3 erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. pm

