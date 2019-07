Wochenende voll fantastischer Musik

Bieberehren.Unter dem Motto „Eine musikalische Kreuzfahrt“ stach die Trachtenkapelle Bieberehren in See.

Mit der Melodie von James Last, die aus dem „Traumschiff“ bekannt ist, startete der Abend und die musikalische Reise. „Über den Wellen“, ein Walzer, der im Ohr bleibt, war das zweite Stück, das die Kapelle zum Besten gab. Die Reise ging weiter über Schottland, aus dem das Stück „Highland Cathitral“ stammt.

Auch die Piraten schrammten am großen Dampfer der Trachtenkapelle vorbei, passend hierzu lag das Stück von Kapitän Jack Sparrow auf. Die bekannten Melodien aus dem Disney-Film brachten die Zuhörer in eine andere Zeit, bevor sich die Kapelle in die Pause verabschiedete. Die Gäste aus dem Ballett-Zentrum Röttingen heizten auch in der Pause mit ihren verschiedenen Tänzen passend zum Thema ein. Im zweiten Teil des Konzertabends stand die Stimmungsmusik im Vordergrund. Mit den „Oldies but Goldies“ bekam die zweite Runde einen Stimmungshöhepunkt.

Mit Liedern, die zum Mitsingen anregten, ging der Abend musikalisch zu Ende. Für alle, die noch etwas mit den Musikern zusammen sitzen wollten, war dies mit Cocktails und viel Spaß bis in die Morgenstunden möglich. Ein schönes Sommerkonzert ging zu Ende.

Wenige Stunden später ging es am Sonntagnachmittag mit den Jüngsten musikalisch weiter.

Neben den Bläserklassen der Jahre 2015 und 2018 gaben auch viele Solisten ihre Stücke zum Besten. Ein Wochenende voller fantastischer Musik ging zu Ende.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019