Wohlklingende Zukunftsmusik

Schrozberg.Die Ideen der Bürger für die Entwicklung der Stadt Schrozberg bis zum Jahr 2030 stoßen im Gemeinderat auf großes Wohlwollen.

Das Zukunftskonzept setzt auch auf die Mitarbeit der Einwohner. Seit dem Frühjahr wird in Schrozberg verstärkt Zukunftsmusik gespielt: 70 Bürger und eine Projektgruppe verwendeten bei diversen Treffen viel Muskelschmalz für eine Antwort auf die Frage, was die Stadt bis zum Jahr 2030 noch lebens- und liebenswürdiger machen könnte. Eine geballte Ladung an Ideen für das Zukunftskonzept wurde jetzt im Stadtparlament vorgestellt.

Die Stadt Schrozberg nutzt für eine gut geplante Reise in die Zukunft ein Programm des Landes Baden-Württemberg: Mehrere Ministerien unterstützen das Projekt „Familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune“ – ausdrücklich soll dabei der künftige Kurs nicht über die Köpfe der Einwohner hinweg festgelegt werden. Vielmehr ist bürgerschaftliches Engagement gefragt: „Stadtentwicklung ist auch immer ein Stück gelebte Demokratie“, so Bürgermeisterin Jacqueline Förderer.