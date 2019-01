Wohltuendes für Geist, Seele, Körper

Hohenlohe/Main-Tauber-Kreis.Birgit Schatz, die Geschäftsführerin des Evangelischen Bildungswerkes Hohenlohe und ihre Mitarbeiterin, Barbara Teuffel haben das das neue Programmheft für Frühjahr/Sommer vorgestellt.

Bildungsinteressierte erwartet eine breitgefächerte Angebotspalette mit ganz unterschiedlichen Themen. Start der Veranstaltungen ist dieser Tage. Auf einige ganz besondere Veranstaltungen weist das Bildungswerk in einer Pressemitteilung hin: so z.B. auf einen Vortrag am 21. Februar in Künzelsau von Necla Kelek, eine kontrovers diskutierte, türkischstämmige Soziologin und Publizistin, die über „Muslime in Deutschland“ referieren wird.

Nicht minder spannend: Ein Bericht der Weltanschauungsbeauftragten der württembergischen Landeskirche, Annette Kick, über „Alternative Heilmethoden und ihre weltanschaulichen Hintergründe“ am 1. März im Künzelsauer Johannesgemeindehaus.

In Öhringen werden am 19. März drei Journalisten ihre Insider-Kenntnisse über den NSU und den damit verbundenen Prozess präsentieren, die sie in ihrem Buch „Ende der Aufklärung“ niedergeschrieben haben.

Ebenfalls in Öhringen findet am 5. April ein Podiumsgespräch zum Thema „Gesellschaft ohne Kirche?“ statt, zu dem u.a. Landesbischof July, die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt und Landrat Dr. Neth zugesagt haben.

In Bad Mergentheim findet ein Einführungskurs „Handauflegen“ (5./6. April) sowie ein darauf aufbauender Vertiefungstag in Handauflegen (27. April) statt, die jeweils von Pfarrerin Angelika Segl geleitet werden. „Der Himmel um jeden Preis!“, so der Titel eines Kammer-Musical mit Miriam Küllmer-Vogt und Peter Krausch, bei dem es um die mystischen Abenteuer der Teresa von Avila geht – Aufführung am 20. Juli im evangelischen Gemeindehaus Bad Mergentheim.

Schwerpunkt „Trauer“

Ein wichtiger Schwerpunkt im neuen Programmheft des Evangelischen Bildungswerkes Hohenlohe sind wieder Veranstaltungen für trauernde Menschen und alle am Thema Interessierten. So laden der Ökumenische Hospizdienst Öhringen und das Evangelische Bildungswerk am 19. März zu einem Vortrag mit Vesper ein. Im Mittelpunkt steht das Buch „17 Jahre wir - Heike ist gegangen, das der Autor Martin Kreuel nach dem Tod seiner Frau geschrieben hat.

Am 25. März kommt die bekannte Theologin und Trauerbegleiterin Dr. Sabine Holzschuh nach Künzelsau. Unter dem Titel „Trauer ist wie eine offene Wunde“ referiert sie über den sorgsamen Umgang mit Trauer.

Gespräch und Austausch

Nach einer kurzen Pause startet in Künzelsau am 14. März wieder das Lebenscafé, das einmal im Monat trauernde Menschen zu Gespräch und Austausch einlädt. Ebenfalls einmal im Monat lädt der „Offene Treff für Trauernde“ in Öhringen ein, bei Kaffee und Kuchen ein Stück der Trauer miteinander zu gehen, so zum Beispiel am 8. Februar, 8. März, 12. April.

Mit im Programm ist auch wieder die Reihe „Hohenlohe Kolleg“, in der das Evangelische Bildungswerk Hohenlohe mit dem Seminar „Philosophische Brocken“ (Beginn 29. Januar, Referent ist Pfarrer Christian Horn) vertreten ist sowie die Frauenreihe „Ich stehe meine Frau“, innerhalb der das Bildungswerk einlädt zu einem Seminar über Glück und wie man im Alltag Glück suchen und finden kann (22. Februar, Referentin Katrin Singer, Schauspielerin und Theaterpädagogin).

Ausführliche Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im neuen Programmheft. Es liegt in den Pfarrämtern und Gemeindehäusern der Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim aus, sowie in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, Banken und Geschäften. pm

