Zahlreiche Attraktionen in der Stadt

Anzeige

Für die ganze Familie

Der bunt gemischte Trödelmarkt in der Gelbinger Gasse hat für jeden etwas zu bieten: Antiquitäten, ausgefallene Kunst und Designerstücke, Handarbeiten, Bücher, Gebrauchströdel und noch vieles mehr. Einkaufen können Interessierte am verkaufsoffenen Sonntag in der Haller Innenstadt von 11 bis 18 Uhr.

Attraktionen und viel Programm für die ganze Familie bietet der Vergnügungspark auf den Kocherwiesen in Steinbach. Ob bei einer Fahrt in einem der Fahrgeschäfte, an einer der Losbuden oder bei zünftiger Musik im Festzelt.

Das Festzelt und der Biergarten sorgen am kompletten Wochenende für ausgelassene Volksfestgaudi. Besonders die Musik steht im Mittelpunkt: Jeden Abend wird Live-Musik geboten und ein buntes Rahmenprogramm rundet das Fest ab. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018