Zeitgenössisches und Klassisches

Junge Theatermacher geben sich vom 22. bis 26. April ein Stelldichein in Schwäbisch Hall. Das Motto klingt vielversprechend: „Wilde Mischung“.

Schwäbisch Hall. Keine drei Wochen nach der feierlichen Eröffnung des Neuen Globes findet bereits die nächste Großveranstaltung im brandneuen Theaterbau der Freilichtspiele Schwäbisch Hall statt. Rund 120 junge Theatermacher aus aller Welt sind vom 22. bis 26. April zu Gast beim 8. Internationalen Jugendtheaterfestival „Wilde Mischung“ in Schwäbisch Hall. In der achten Ausgabe des Festivals sind so viele Inszenierungen wie noch nie zuvor zu erleben: Die elf Produktionen der Gruppen aus Deutschland, Griechenland, Finnland, Kenia, Ghana und der Türkei sowie die große Abschluss-Show finden im Neuen Globe und in der Haalhalle statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht. Bei allen Vorstellungen empfiehlt es sich, frühzeitig da zu sein, um sich einen Platz zu sichern. Im Neuen Globe gibt es an der Abendkasse Platzkarten ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn, in der Haalhalle gilt: „First come, first serve!“

„Wir freuen uns sehr, dass unser Jugendtheaterfestival erstmals auch im Neuen Globe stattfinden kann und damit noch viel größere Strahlkraft erlangt“, berichtet Georg Kistner, der das Festival gemeinsam mit Andreas Entner leitet und organisiert. „Im alten Bau war das ja leider nicht möglich, da es an Ostern einfach zu kalt für Freilichttheater war - dank des verschließbaren Daches und der Beheizung des Theaters ist das nun wunderbar möglich“.

Das internationale Jugendtheaterfestival bietet die einmalige Gelegenheit, Theater aus anderen Kulturkreisen und in anderen Sprachen zu erleben. Neben Gruppen, die bereits in den vergangenen Festivalausgaben das Publikum begeistert haben, (wie dem griechischen Ensemble Sinora mit höchst poetischen Stückentwicklungen, den energiegeladenen Shows des Hope Theatre Nairobi aus Kenia oder den nuanciert gespielten Stücken der SYAL Theatre Group aus dem türkischen Balikesir) sind erstmals auch Inszenierungen aus Ghana und der finnischen Partnerstadt von Schwäbisch Hall, Lappeenranta, im Programm. Ein Großteil der Produktionen sind eigene Stückentwicklungen der jungen Theatergruppen, aber auch spannende zeitgenössische Dramatik und modernisierte Klassiker werden im Neuen Globe und in der Haalhalle aufgeführt. Das Festival beginnt am Ostermontag, 22. April, mit einer Eröffnung in Anwesenheit von Schirmherrin Evelyne Gebhadt, MdEP, um 18.30 Uhr im Neuen Globe. Im Anschluss zeigt das Jugendensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Hall dort seine neue Stückentwicklung „Liebe!“. Das Festival endet am Freitag, 26. April, traditionell mit der großen Abschluss-Show. In diesem Rahmen werden die Ergebnisse aus den vielseitigen Workshops präsentiert.

Das Programm: Dienstag, 23. April: 16 Uhr: „Eins auf die Fresse“, Theaterspielkreis, Pfaffenhofen an der Ilm, Neues Globe. 17.30 Uhr: „Hysterikon“, Theater-AG des Schenk-von Limpurg-Gymnasiums, Gaildorf, Haalhalle.

19.30 Uhr: „Hamlet“ Taidekoulu Estradi - Artschool Estradi Theatregroup, Lappeenranta, Finnland, Neues Globe.

Mittwoch, 24. April: 16 Uhr „Die Stunde, da wir nichts von einander wussten“, On Point Ensemble, Berlin, Haalhalle. 17.30 Uhr: „Tintenherz“ Theater- & Tanz-AG des Erasmus-Widmann-Gymnasiums, Schwäbisch Hall, Neues Globe. 19.30 Uhr: „From Goldcoast to Palmares“, Wayek Theatre, Kokrobite, Ghana, Haalhalle. 20.30 Uhr: „Menschenrechte und andere Kleinigkeiten“, Hope Theatre Nairobi, Nairobi, Kenia Haalhalle.

Donnerstag, 25. April: 16 Uhr „HELDEN - Eine Klasse für sich“, Theaterclub „Let’s fetz!“, Freie Schule Anne Sophie, Künzelsau, Haalhalle. 17.30 Uhr „Greek show“, Ensemble Sinora, Thessaloniki, Griechenland, Haalhalle.

19.30 Uhr: „Silence Scream“, SYAL Theatre Group, Balikesir, Türkei, Neues Globe.

Freitag, 26. April: 19.30 Uhr Große Abschluss-Show mit allen Festivalteilnehmer, Neues Globe.

