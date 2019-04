Crailsheim.Abtauchen in die Musikwelt der 80er und 90er und unter der Discokugel abtanzen – das ist möglich bei der „Hangar Club Night“, die am 27. April mit einer ganzen Party-Reihe im Hangar Crailsheim loslegt. Mit insgesamt sechs Terminen heizt die Club-Serie dann durchs Jahr.

Wieder einmal die Partystimmung der 80er und 90er Jahre erleben, sich zurückversetzen in Discozeiten unter der Spiegelkugel, das alles verspricht die neue Partyreihe „Hangar Club Night“ in der Event Location Hangar. Das Hangar Team Crailsheim und Umgebung bietet eine musikalischen Zeitreise in die 80er und 90er an.

„Die Ausprägungen und Musikrichtungen der 80er und 90er Jahre sind breit gefächert und das soll sich auch in den Veranstaltungen widerspiegeln“, verspricht Joachim Pilzecker von den MLO-Partymachern. Die erste Hangar Club Night wird deshalb eine bunte musikalische Mischung bieten. An den Plattentellern wird zum Auftakt DJ Chorly stehen und für gute Stimmung im Foyer des Hangars sorgen. Die folgenden fünf Partys werden den Fokus ein wenig mehr auf einzelne Stilrichtungen von Rock bis Electro legen. Bei schönem Wetter darf dann auch Open Air Party gemacht werden.

Den Abschluss der Partyreihe macht schließlich eine Club Night in der Nacht vor Weihnachten. Fans von „Last Christmas“ dürfen sich also bereits jetzt darauf freuen, mal wieder zum Originalsong auf der Tanzfläche zu schwofen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019