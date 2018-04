Zeugen gesucht

Künzelsau.Nach einem Einbruch und einem Versuch in zwei Mehrfamilienhäuser in Künzelsau sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können. In dem Gebäude in der Unterhofer Straße in Gaisbach versuchten die Unbekannten am Freitag im Zeitraum von 10 bis 12.30 Uhr einzusteigen. Allerdings misslang es ihnen, zwei Eingangstüren aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500

...

Sie sehen 54% der insgesamt 754 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018