Crailsheim.Für die Daheimgebliebenen, aber natürlich auch für die Gäste der Stadt, bietet der Crailshei-mer Stadtführungsservice auch in diesem Jahr im August wieder einige besondere Führungen an.

Am Mittwoch, 15. August, steht ab 18 Uhr der Crailsheimer Fliegerhorst im Mittelpunkt einer zweistündigen Führung. Neben dem eigentlichen früheren Kasernenareal berührt die Führung auch Teile des Konversionsgebietes. Der Treffpunkt ist ausnahmsweise am Lise-Meitner-Gymnasium.

Am Sonntag, 19. August, um 11 Uhr gibt es eine Führung zu ausgewählten Orten der Crailsheimer Innenstadt mit interessanten Einblicken in die Stadtgeschichte. Am Mittwoch, 29. August, schließlich bietet der Crailsheimer Stadtführungsservice einen abendlichen Spaziergang auf den Kreckelberg. Über Hexenbuckel und Karlsberg führt der Weg auf die so genannte „Wilhelmshöhe“. Dort errichtete der Crailsheimer Apotheker und Ehrenbürger Richard Blezinger um 1900 sein schmuckes Landhaus („Villa“) mit botanischem Garten und geologischer Pyramide.