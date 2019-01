Zu Fuß durch den gewaltigen Hohlkörper

Braunsbach.Vierzig Jahre alt wird die Kochertalbrücke bei Geislingen/Braunsbach in diesem Jahr. Das ist Grund genug, am 14. Juli eine große Feier für Deutschlands höchste Talbrücke zu planen.

Von einer „Riesensache“ spricht Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch, wenn er an den 14. Juli denkt. Denn an diesem Tag will die Gemeinde das 40-Jahr-Jubiläum der Kochertalbrücke im Verlauf der A 6 groß feiern. Als Ehrengäste erwartet Harsch unter anderem Landesverkehrsminister Winfried Hermann sowie einen Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium. Diese kommen dann wie die anderen Gäste in den Genuss eines besonderen Angebots: Es wird ausnahmsweise möglich sein, den Hohlkörper der Brücke unter der Fahrbahn zu Fuß zu durchqueren.

Der Schultes rechnet mit einem großen Interesse, deshalb werde man im Februar oder spätestens im März im Internet mit der Ticketvergabe beginnen. noa

