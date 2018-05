Zu Schmetterling, Biene und Co.

Anzeige

Rot am See.Wo suchen Schmetterlinge, Bienen und Co. ihre Nahrung und warum lieben sie es bunt? Die Natur- und Landschaftsführerin Natalie Gundel lädt am Samstag, 9. Juni dazu ein, diesen Fragen auf die Spur zu kommen. Mit dem Fahrrad werden unterschiedliche Blühorte in Rot am See besucht und gemeinsam Ideen gesammelt, wie Insekten tatkräftig unterstützt werden können. Dass man damit auch sich selbst etwas Gutes tut, kann bei einer Verkostung von Honigsorten unterschiedlicher örtlicher Bienenstandorte selbst erschmeckt werden.

Die zweistündige „Entdeckungsreise“ mit dem eigenen Fahrrad beginnt am Samstag, 9. Juni um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist am Blumenrondell vor dem Rathaus in Rot am See.

Ein Beitrag inklusive Honigverkostung wird erhoben. Weitere Auskünfte gibt es bei Natalie Gundel, Telefon 07958/8208. pm