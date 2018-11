Zu Vollbremsung gezwungen?

Crailsheim.Die 50 Jahre alte Lenkerin eines Pkws befuhr am Donnerstag, gegen 13 Uhr die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Willy-Brandt-Straße. Unmittelbar, nachdem sie von einem Firmengelände auf die Ludwig-Erhard-Straße eingefahren war, will die Frau von einem 42 Jahre alten Mercedes-Fahrer überholt und sogleich von diesem zu einer Vollbremsung gezwungen worden sein. In der Folge soll er dann er am Kreisverkehr zur Willy-Brandt-Straße ohne ersichtlichen Grund angehalten und dadurch den nachfolgenden Verkehr behindert haben. Als die Fahrt dann auf der Willy-Brandt-Straße weiterging, soll der Mercedes-Fahrer die Geschädigte erneut ausgebremst haben. An der folgenden Ampel soll er dann ohne ersichtlichen Grund angehalten haben, obwohl die Ampel grün zeigte. Als die Frau den Mercedes überholen wollte, fuhr der Fahrer wieder an. Das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, bittet Zeugen, die Angaben zum dem Geschehen machen können, sich zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018