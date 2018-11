Zünftiger Alpenrock am Vorabend

Röttingen.Bereits zum sechsten Mal verzaubert Röttingen mit einem Wintererlebnis, das weit mehr als nur ein normaler Weihnachtsmarkt ist – dem Röttinger Winterzauber vom 1. bis zum 9. Dezember.

Besucher können an den Wochenenden auf dem Kunsthandwerker-Markt stöbern und täglich auf der Kunststoff-Eisbahn mitten auf dem Marktplatz Schlittschuh laufen oder Eisstockschießen (nach Anmeldung).

Zum Rahmenprogramm zählen die 8. Röttinger Glühweinprobe (am 1. Advent) und die 6. Röttinger Eisstock-Stadtmeisterschaft (7. und 8. Dezember) sowie neu in diesem Jahr eine Musikbühne, die bereits am Freitag, 30. November eingeweiht wird. Dort findet von 19 bis 23 Uhr erstmals ein Eiszeit-Opening statt. Bei der Pre-Opening-Party zum Winterzauber spielt die Band „Hillstream Trocht’n Rockk“ aus der Steiermark, Österreich zünftigen Alpenrock und bringt Apres-Ski-Stimmung aus Röttingens Partnerstadt Bad Mitterndorf mit. Der Eintritt ist frei.

Am Eröffnungstag (1. Dezember) findet auf der Musikbühne ab 14 Uhr der „Tag der jungen Musik“ statt. Insgesamt sechs verschiedene Jugendkapellen aus der Region präsentieren ihr Können – Jugendensemble Röttingen, Aalbachtaler Musikverein Uettingen, Zwergrebellen des Musikvereins Hohestadt, Fortissimo der Musikkapelle Rimpar, Bläserklasse der Grundschule Röttingen und die Trachtenkapelle Bieberehren.

Am folgenden Wochenende kann den Erwachsenen gelauscht werden. Vier Kapellen spielen am 2. Advent beim „Tag der weihnachtlichen Blasmusik“ ab 14 Uhr – Stadtkapelle Röttingen, Spielgemeinschaft der Stadtkapelle Weikersheim mit der Musikkapelle Laudenbach, Stadtkapelle Röttingen und Stalldorfer Musikanten.

Speziell für Kinder geeignet sind verschiedene kostenfreie Angebote: die Kinder-Ecke im Rathaus, der Eisbahn-Parcours zur Eröffnung (ab Uhr), weihnachtliches Basteln (2. Dezember, 15.30 Uhr), der 3. Adventszauber des Jungen Theaters mit verschiedenen weihnachtlichen Aktionen von Montag bis Freitag (3. bis 7. Dezember je 16.30 bis 17 Uhr) und der Besuch vom Nikolaus (9. Dezember, 16.30 Uhr). Neben der Eisbahn wird auch ein Schlittschuhverleih angeboten, sofern man nicht sein eigenes Paar mitbringt. Die Eisbahn steht bis einschließlich 13. Januar zum Eislaufen und Eisstockschießen zur Verfügung.

Desweiterem bieten die Frankenfestspiele Röttingen ergänzend das Adventskindertheater „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ (7. Dezember um 10 Uhr und 8. Dezember 14.30 Uhr) in der Burghalle Röttingern an. Karten sind noch erhältlich an der Tageskasse ab einer Stunde vor Beginn. Der Kunsthandwerker-Markt öffnet jeweils Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr. Weitere Kunsthandwerker sind im Rathaus und in der Alten Apotheke vertreten. Vor Ort kann man sogar Handwerkskunst live bewundern. Es wird geklöppelt, Motorsäge-Künste werden gezeigt. Neu ist auch die Möglichkeit, am Stand des Glasbläsers im Tor neben der Alten Apotheke seine eigene Glaskugel zu blasen. Ergänzend zum Winterzauber hat auch die Werkgalerie, Hauptstraße 31a, geöffnet. Es können insgesamt 28 Kunsthandwerker-Stände pro Wochenende in Röttingen besucht werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018