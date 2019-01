Zustimmung trotz Bedenken des RP

Rot am See reagiert auf die Nachfrage und schafft 17 weitere Bauplätze im Gebiet „Stöcke“. Für Ärger sorgen Stellungnahmen von Regierungspräsidium und Regionalverband.

Rot am See. Deutlich schneller als ursprünglich gedacht ist das Baugebiet „Stöcke“ am Ortsrand von Rot am See (Richtung Gerabronn) gewachsen. Im ersten Bauabschnitt sind alle 16 Wohnplätze bebaut. Die 15 Plätze des zweiten Abschnitts sind vergeben, in den meisten Fällen hat der Hausbau begonnen.

Für die zwölf Plätze des dritten Abschnitts, die gerade erschlossen werden, gibt es 19 Vormerkungen. Der letzte Abschnitt mit Platz für sechs Häuser ist noch nicht freigegeben. Die Plätze sollen aber bald vermarktet werden.

Kurzum: Es wird immer voller, bei „weiterhin sehr starker Nachfrage“, wie die Gemeinde schreibt. Deshalb hat man sich zur Erweiterung des Baugebiets um einen weiteren Abschnitt mit einer Größe von knapp zwei Hektar entschlossen. Auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten Land sollen weitere 17 Bauplätze entstehen.

Das freilich geht in Deutschland nicht einfach so und hopplahopp, sondern es bedarf eines Bebauungsplanverfahrens – und dieses hat der Gemeinderat von Rot am See in seiner jüngsten Sitzung mit dem einstimmigen Satzungsbeschluss zu Ende gebracht.

Vorher warfen die Räte gemeinsam mit Jana Fuhrmann vom Kreisplanungsamt, das das Verfahren mit vorbereitet und begleitet hat, einen Blick auf die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange – jener Stellen also, die zum Beispiel in Sachen Regionalentwicklung, Flächenverbrauch und Umweltschutz ihre Meinungen, Bedenken und Anregungen kundtun dürfen.

Nicht überzeugt vom Bedarf

Im vorliegenden Fall äußerten das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart und der Regionalverband Heilbronn-Franken tatsächlich vor allem Bedenken. Beide zeigten sich nicht überzeugt vom tatsächlichen Bedarf, weil das bisherige Gebiet „Stöcke“ noch nicht voll bebaut ist. Es müsse, schreibt der Regionalverband, „eine Befassung mit den Wohnbauflächenbedarfen der Gemeinde Rot am See erfolgen, die über die pauschale Feststellung, es gebe Nachfrage, hinausgeht“. Das gelte umso mehr, als es hier um ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft gehe.

Auch ziehen die beiden Stellen die berechnete Einwohnerdichte für die künftige Wohnsiedlung in Zweifel – angesichts der Tatsache, dass nur wenige Mehrfamilienhäuser geplant seien. Gemeinde und Kreisplanungsamt haben nun manches präzisiert und noch einmal erklärt, der Gemeinderat stimmte dem zu.

Hinter der Kritik steckt die politische Zielvorgabe „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“: Durch die Umnutzung von Leerständen und das Schließen von Baulücken im Ort soll so viel Platz zum Wohnen entstehen, dass der Flächenverbrauch draußen möglichst gering gehalten wird. Meist freilich kann die Menge innerörtlich bebaubarer Flächen bei Weitem nicht mit der Nachfrage nach Bauplätzen Schritt halten, was Gemeinden um ihre Zukunft fürchten lässt – ein klassischer Zielkonflikt.

Ein Vorgeschmack?

„Angesichts dieses bisschen Bebauungsplans können Sie sich annähernd vorstellen, was uns erwartet, wenn wir wieder einen großen Bebauungsplan aufstellen“, sagte Bürgermeister Siegfried Gröner. Es werde einfach mit demselben Maß gemessen, egal ob es um eine Großstadt oder um den ländlichen Raum gehe. Dabei sei das eben „ein Riesenunterschied“. Gemeinderat Dr. Friedrich Bullinger sah eine „Pflichterfüllung des Regionalverbands als Bedenkenträger“. Das Regierungspräsidium wiederum betätige sich als „Nachplapperer der Landesregierung“. Er wollte wissen, ob jemand von diesen Stellen vor Ort gewesen sei oder ob diese „nur theoretisch vom Schreibtisch aus“ Stellungnahmen abgäben. „Die kommen grundsätzlich nie vor Ort“, antwortete Gröner.

Es gehe hier eben um politische Vorgaben, so der Bürgermeister weiter. Mehr sei nicht zu sagen, außer: „Ich kann Ihnen nur empfehlen, schnellstmöglich zuzustimmen.“ So kam es. sebu

