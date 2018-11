Zwanzig ungeschliffene Diamanten gesammelt

In einer „Kleinen Sammlung fränkischer Dörfer“ zeichnet der Autor Helmut Haberkamm auch das Leben in Musdorf und in Unterregenbach nach.

Musdorf/Unterregenbach. Die Schmach ist unvergessen: Anno 1806 wurden die alten Fürstentümer von Hohenlohe durch einen Federstrich von Napoleon dem neuen Königreich des „Dicken Friedrichs“ einverleibt. Seither müssen die Hohenloher damit leben, dass sie als fünftes Rad am Württemberger Wagen durch die Geschichte rumpeln.

Und nicht nur das: Die mittelfränkischen Brüder und Schwestern wandten sich nach und nach von ihrer Verwandtschaft jenseits der neu gezogenen Landesgrenze ab. Nichts macht einen Hohenloher fuchsiger als etwa ein ignoranter Mittelfranke, der die Bewohner des Landes an Kocher und Jagst in völliger Verkennung der Stammesgeschichte als „Schwoabe“ oder gar als „Werschdlesbercher“ schmäht.

Eine zentrale Frage Seit über 200 Jahren warten also die Hohenloher darauf, dass wenigstens ein gescheiter Franke die historischen, kulturellen und mundartlichen Gemeinsamkeiten würdigt. Und jetzt ist es endlich, endlich in einem neuen Buch passiert: In eine „Kleine Sammlung fränkischer Dörfer“ wurden nicht nur 18 Ortschaften aus den drei fränkischen Regierungsbezirken aufgenommen, sondern mit Musdorf und Unterregenbach auch zwei hohenlohische Dörfer. Helmut Haberkamm heißt der Mann, dem man am liebsten die Hohenloher Ehrenbürgerwürde andienen möchte. Der Gymnasiallehrer und mehrfach preisgekrönte (Mundart-)Autor aus Spardorf bei Erlangen hat sich gezielt auf die Suche nach Dörfern mit weniger als 150 Einwohnern gemacht, um an Ort und Stelle bei intensiven Gesprächen mit den Einheimischen eine Antwort auf die zentrale Frage zu finden, warum die Menschen ausgerechnet in Dörfern leben, die ein Unwissender pauschal als „Kaff“ bezeichnen würde. Die Texte zu den jeweiligen Dörfern sind eine einzige Liebeserklärung an das Leben auf dem flachen Land: Weit weg von jeglicher Heimattümelei und verlogener Romantik öffnet Helmut Haberkamm eine wahre Schatzkammer an Geschichte und Geschichten, die von der Ideengeberin und Buchdesignerin Annalena Weber mit aussagekräftigen Grafiken zur sozialen Struktur der Ortschaften versehen wurden.

So hat Helmut Haberkamm offenbar schon auf den ersten Blick erkannt, was Musdorf und hier speziell seinen Jahrmarkt im Oktober auszeichnet: „Flair und Lebensfreude der Muswiese sind vom überdrehten Kommerz, Schickimicki-Getue und Großbrauereiengetöse in der bayerischen Landeshauptstadt meilenweit entfernt.“

Dorf rettet ein Leben

In Unterregenbach stieß der Autor bei seiner Feldforschung auf eine „Kultstätte und ein Familienparadies“, das sich an der Stelle der geheimnisvollen, über 1000 Jahre alten Basilika herausgebildet hat. Helmut Haberkamm lernte an den Gestaden der Jagst aber auch den Lebensweg eines Mannes kennen, der vom Schicksal schwer gebeutelt wurde, dem das Dorf „Sicherheit und Halt gegeben“ und letztlich das Leben gerettet hat. Das Buch lädt vortrefflich dazu ein, diese zwanzig ungeschliffenen Dorf-Diamanten kennenzulernen. Und im thüringischen Neuhof etwa wird man dann erfahren, was es mit dem kuriosen „Hüts täägschösselfeesthallvürrichtungsdängk“ auf sich hat.

