Zwei Korridore neu im Rennen

Anzeige

Auf Wunsch des RP speist die EnBW zwei zusätzliche Alternativen für die geplante Hochspannungsleitung von Kupferzell nach Rot am See in das Genehmigungsverfahren ein.

Kupferzell. In der Öffentlichkeit ist es still geworden um die geplante Stromleitung quer durch Hohenlohe. Hinter den Kulissen allerdings wird beim Regierungspräsidium und vor allem beim Energiekonzern ENBW und seinem Tochterunternehmen Netze BW intensiv an dem Großprojekt gefeilt.

Die Debatte um die mögliche Route für den Stromtransport zwischen Kupferzell und Rot am See dürfte jetzt vor allem in einer Kommune neu entflammen, die bei den Planungen bislang außen vor war: Die ENBW wird mit zwei zusätzlichen Korridoren im Raum Kirchberg/Jagst in das Genehmigungsverfahren gehen.