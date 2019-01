Zwei Mädchen vermisst

Künzelsau.Die 15-jährige Lisa und die 17-jährige Michelle aus Künzelsau werden seit Montag, 8 Uhr, vermisst. Die beiden befreundeten Mädchen gehen auf unterschiedliche Schulen und verließen wie gewohnt am Montagmorgen ihr jeweiliges Zuhause. Seitdem bestand keinerlei Kontakt zu ihnen. Auch in ihren Schulen kamen sie nie an. Es liegen Hinweise vor, die vermuten lassen, dass die beiden Mädchen mit öffentlichen Verkehrsmitteln überregional unterwegs sind. Die Polizei Beschreibt die beiden Mädchen folgendermaßen: Lisa ist 15 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und wiegt 55 Kilogramm. Sie ist sehr schlank, hat lange braune Haare (meistens sind diese zum Zopf gebunden). Bekleidet ist sie mit einer kakifarbenden Parkajacke mit beigem Innenfutter. Michelle ist 17 Jahre alt, etwa 158 Zentimeter groß und wiegt 61 Kilogramm. Sie hat eine normale Figur und lange glatte Haare (im oberen Bereich braun, nach unten Übergang zu blond). Bekleidet ist sie mit einer Steppjacke mit Kapuze. Michelle trägt eine auffällige goldene Brille mit roten Bügeln. Wer Hinweise zu den Mädchen geben kann oder sie gesehen hat, wendet sich unter Telefon 07940/9400 an das Kriminalkommissariat Künzelsau oder unter 110 an die Polizei. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019