Künzelsau.In Zusammenarbeit mit der Akademie Würth Business School bietet die SRH Fernhochschule zwei neue Studiengänge an: Den berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieur Technischer Vertrieb und den Master-Studiengang Digital Management and Transformation.

Eine Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 18. Juli, um 18 Uhr in der Akademie Würth, Dieselstraße 25, in Künzelsau statt. Prof. Dr. Jörg von Garrel, Prorektor für Forschung und Studiengangsleiter für Wirtschaftsingenieurwesen wird das Studium vorstellen. Im Anschluss steht er für Fragen zur Verfügung. Das Angebot steht auch externen Teilnehmern offen. Interessant ist der Hochschulzugang für Arbeitnehmer ohne Abitur. Anmeldung: business-school@wuerth.com. pm