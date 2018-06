Zwei Personen schwer verletzt

Anzeige

Satteldorf.Auf der A 6 kam es zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Satteldorf am Dienstag zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten. Im besagten Bereich war aufgrund einer Nachtbaustelle die Straße auf einen Fahrstreifen eingeengt und ein Tempolimit von 60 km/h angeordnet. Kurz nach 3 Uhr erkannte ein 47-jähriger Lenker eines Sattelzuges die Baustelleneinrichtung zu spät. Durch eine Vollbremsung wollte der Fahrer eine Kollision mit der an einem Lkw angehängten Sicherungswand noch verhindern. Dieses gelang ihm jedoch nicht. Der Sattelschlepper fuhr auf das stehende Baustellenfahrzeug auf. Zwei Arbeiter, welche zu diesem Zeitpunkt auf der Ladefläche des Baustellenfahrzeuges Arbeiten verrichteten, wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Die Sanitäter brachten die Arbeiter in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 32 000 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der auffahrende LKW mit rund 94 Kilometer pro Stunde unterwegs. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.