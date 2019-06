Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Mulfingen.Beim Abbiegen übersah am frühen Dienstagmorgen ein 23-Jähriger ein in Mulfingen entgegenkommendes Auto. Der junge Mann war gegen 4.40 Uhr mit seinem VW Passat auf der L 1020 von Ailringen kommend in Richtung B 290 unterwegs und wollte dann nach links in die Amtstraße abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Skoda einer 25-Jährigen, so dass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Skoda, als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

