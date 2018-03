Zwei Versionen vom Hergang

Anzeige

Dörzbach.Unklar ist der Grund eines Zusammenstoßes zwischen einem Linienbus und einem Laster am Dienstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, im Bereich Klepsauer Straße/Mühlgartenweg in Dörzbach. Laut bisherigem Kenntnisstand fuhr der Bus aus Richtung Bahnweg auf dem Mühlgartenweg und wollte nach links in die Klepsauer Straße einbiegen. Zeitgleich wollte der Lkw Fahrer mit seinem Gefährt von der Klepsauer Straße nach rechts in den Mühlgartenweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Kraftfahrzeuge. Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Aussagen: Der Lkw-Fahrer will kurz vor dem Mühlgartenweg angehalten haben um dem Bus den Abbiegevorgang zu ermöglichen. Da es ziemlich knapp war und der Bus schon zur Hälfte auf der Klepsauer Straße war, wollte er ein Stückchen zurücksetzen. Dies misslang jedoch, weil hinter ihm ein dunkler Kleinwagen der Marke VW stand, der mit einer Fahrerin besetzt war. Der Busfahrer hingegen gab an, dass sein Fahrzeug zum Zeitpunkt des Aufpralls stand. Es entstand Schaden in Höhe von 6000 Euro. pol