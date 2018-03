Zweimal Totalschaden im Stein und im Stahl

Anzeige

Problemfall Nummer eins liegt in der Nähe des Ortsteils Heuchlingen. Dort schwingt sich wohl schon seit Jahrhunderten eine Bogenbrücke elegant über einen Bach.

Jenny Göpel vom Ingenieurbüro Hampf Consult rückte die Heuchlinger Brücke in die Nähe eines „steinernen Totalschadens“, der nach ihren aktellen Berechnungen nur mit einem Kostenaufwand von rund 249000 Euro beseitigt werden könne.

Wesentlich teurer kommt dagegen der Ersatz für die völlig verschlissene Fußgängerbrücke über die Bahnlinie beim Wurzgarten in Schrozberg, an deren Stahl und Beton der Zahn der Zeit überaus heftig genagt hat: Ein neuer, barrierefreier Übergang dürfte nach einer Schätzung der Expertin Jenny Göpel rund 438 000 Euro kosten. Bei einem Verzicht auf rollstuhl- und kinderwagenfreundliche Rampen sind immer noch 287 000 Euro fällig.

Der Schrozberger Stadtrat Erich Wollmershäuser (SPD) warnte seine Kollegen im Gremium dringend davor, aus Kostengründen auf die Barrierefreiheit dort zu verzichten und stattdessen auf den nahebei gelegenen „großen“ Bahnübergang zu verweisen.

„Ein riesiges Monster“

„Das wäre für mobilitätseingeschränkte Menschen ein relativ großer Umweg“, sekundierte ihm Schrozbergs Bauamtsleiter Thomas Pöschik.

Als „riesiges Monster in der Landschaft“ bezeichnete Stadtrat Werner Schilpp (Freie Wähler) die geplante Stahlkonstruktion. Und auch sein Fraktionskollege Frank Klöpfer („Ich hätte die alte Brücke über die Bahnlinie in Schrozberg schon vor fünf Jahren gesperrt“) fand aus optischen Gründen kein Gefallen an der Brückenkonstruktion.

Stadtrat Günther Fischer (Freie Wähler) machte noch den Vorschlag, nahebei an der Bahnlinie einen ebenen Fußgängerüberweg mit einer Schranke zu schaffen. Letztlich votierte das Gremium einhellig für die Sanierung der beiden Brücken – einschließlich Barrierefreiheit im Fall Wurzgarten.

Das Schrozberger Rathaus rechnet damit, dass aus einem speziellen Fonds für kommunale Brückensanierungen ein Zuschuss von jeweils bis zu vierzig Prozent für die beiden Bauvorhaben fließen kann. Der Förderantrag werde noch im April gestellt. haz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018