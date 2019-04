„Zwietracht in die Wehr getragen“

Aub.Vor großen Einsätzen verschont blieb im vergangen Jahr die Freiwillige Feuerwehr Aub. Dennoch gab es nach den Berichten von erstem Kommandant Harald Krummrein und Vereinsvorsitzenden Stefan Gruber für die vierzig Feuerwehrleute allerhand zu tun.

Fünf Brandeinsätze, zum Glück nur kleiner Sachen oder Brandmeldealarme sowie drei Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen listete die Einsatzstatistik auf. Der längste Einsatz war zugleich auch für die Aktiven der angenehmste, galt es dabei doch den Maibaum aus dem Wald zu holen und am Marktplatz aufzurichten.

Leistungsprüfung

Auf insgesamt vierzig Aktive, darunter zwei Frauen und zwei Jugendliche kann sich die Auber Feuerwehr stützen. Die waren neben den genannten Einsätzen gefordert mit Hilfeleistungen, Verkehrsabsicherungen zu Prozessionen oder Festumzügen, bei der Durchführung des Seifenkistenrennens oder bei der Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag.

In diesem Jahr steht wieder eine Leistungsprüfung im Bereich technische Hilfeleistung an. Übungsbeginn ist am 1. April. Außerdem gilt es eine Einladung der Kameraden aus Wrixum zu einem Besuch auf der Insel im September wahrzunehmen.

Vereinsvorsitzender Stefan Gruber nutzte aber auch die Gelegenheit, beim anwesenden Bürgermeister Robert Melber auf einige offenen Fragen in Zusammenhang mit dem unmittelbar bevorstehenden Neubau der Gollachbrücke einzugehen. So wünschte er sich mit dem Neubau der Brücke einen Anschluss für die Löschwasserentnahme aus der Gollach, der für die Feuerwehr problemlos zugänglich ist.

Außerdem warf Gruber die Frage auf, wie der Brandschutz sichergestellt werden kann, wenn die Brücke nicht nutzbar ist. Wie kommen die Feuerwehrleute möglichst schnell von rechts der Gollach auf die linke Seite zum Feuerwehrhaus? Wie erreichen die Einsatzfahrzeuge im Ernstfall ihren Einsatzort auf der anderen Seite des Flüsschens, ohne kilometerlange Umleitungen fahren zu müssen?

Zwar will die Stadt Aub eine ortsinterne Umfahrung durch die Westsiedlung organisieren. Dort aber soll eine Ampel den Verkehr regeln. Können Einsatzkräfte, die schnell zum Feuerwehrhaus kommen müssen, sich mittels Warnblinkanlage bemerkbar machen und auch bei Rot fahren? Melber sagte zu, sich mit diesen Fragen zu befassen und die Bevölkerung entsprechen zu informieren. Er kündigte in seinen Grußworten an, den Schulungsraum im Feuerwehrhaus so zu ertüchtigen, dass er auch für andere Veranstaltungen, beispielsweise für Bürgerversammlungen genutzt werden könne. Dazu müsse zum einen ein Notausgang geschaffen werden, zum anderen die Akustik im Raum verbessert werden.

Hitzige Diskussion

Zum Ende der Versammlung kam noch eine hitzige Diskussion auf, als einige Aktive die aus ihrer Sicht demotivierende Rolle eines Kreisbrandmeisters ansprachen. Dieser komme zwar aus der Auber Feuerwehr, habe aber seine Mitgliedschaft im Feuerwehrverein gekündigt und trage von außen Zwietracht in die Reihen der Aktiven.

Kreisbrandinspektor Christian Neeser verteidigte seinen Kameraden und sagte, ihm sei bekannt, dass dieser für die Auber Wehr „ein rotes Tuch“ sei und ihm jeder kleine Fehler angelastet werde. Gemeinsam mit Bürgermeister Robert Melber soll versucht werden, vermittelnde Gespräche zwischen beiden Seiten zu führen und die Situation zu entspannen. age

