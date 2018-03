Zwischen Schwaben und Franken

Anzeige

Neuenstein.Hohenlohe liegt in Franken. Aber es liegt im Süden Frankens, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schwaben. Außerdem wurde der größte Teil Hohenlohes 1806 von Württemberg mediatisiert, und das macht die Sache insofern noch komplizierter, weil viele sich mit der Unterscheidung zwischen Schwaben und Württemberg ebenso wie mit der zwischen Württembergern und Schwaben schwertun. Der Vortrag von Prof. Dr. Kurt Andermann will das historisch beleuchten – und richtigstellen. Vortrag am 8. März um 19 Uhr, Zentralarchiv Neuenstein, Eintrittskarten gbit’s an der Abendkasse. hza