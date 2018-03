Anzeige

Unter dem Titel „Tauberblau. Zwischen Stadt- und Wildbadzauber“ zeigt der in Rothenburg beheimatete Zeichner Hans-Georg Pflugradt ab dem 1. April in der Tagungsstätte Wildbad eine Auswahl seiner Zeichnungen und Aquarelle. Der Künstler wurde 1945 in Rothenburg geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kataster- und Vermessungstechniker am Vermessungsamt Rothenburg und bildete sich zum Zeichner und Karthograph am Landesvermessungsamt München weiter. Bis 2010 war er im Vermessungsamt in Rothenburg beschäftigt.

Seit 1985 beschäftigt sich Hans-Georg Pflugradt mit dem Malen und Zeichnen. Die Vernissage in Anwesenheit des Künstlers findet am Ostersonntag, 15 Uhr im Rokokosaal der Tagungsstätte statt. Danach ist die Ausstellung immer Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr zu sehen. An den Wochenenden nach vorheriger Absprache (Telefon 09861/977-0). Finissage: Sonntag, 6. Mai, 13 Uhr.

Das Würzburger Gesangsensemble Heart & Soul gastiert am Ostermontag, 2. April, im Wildbad Rothenburg. In der evangelischen Tagungsstätte werden sie einen weiten musikalischen Bogen von den Beatles über Abba bis hin zu traditionellen Gospels spannen. Konzertbeginn ist 15 Uhr. Der Eintritt kostenfrei.

