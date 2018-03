100 Menschen gegen Ndows Abschiebung

Anzeige

Sie fand klare Worte: „Was wir nicht verstehen ist: Dame hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag beziehungsweise macht eine Ausbildung zum Pflegehelfer und sollte im September die dreijährige Ausbildung in der Altenpflege beginnen. Er zahlt Steuern. Er finanziert sich selbst und kostet dem Staat kein Geld. Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen, im Gegenteil er hat sich in Bad Mergentheim ehrenamtlich bei der Tafel engagiert. Er hat Deutsch gelernt. Er arbeitet im Personalmangel-Beruf ’Pflege’. Er hat sich integriert.“

Hofstetter weiter: „Die Politik hat 2015 von Unternehmen gefordert Asylbewerber einzustellen und bei der Integration zu helfen. ’Wir schaffen das’ lautete die Devise. Weiterhin wurde versprochen, dass Asylbewerber, die in der Pflege arbeiten, ein Bleiberecht erhalten sollen. Die Versprechen der Politik werden nicht gehalten. Ich habe dafür kein Verständnis!“

In Schopfheim (Baden-Württemberg ) wurde laut Hofstetter vergangenen Woche erst ein Heim wegen Pflegekräfte-Mangel geschlossen. „Und das ist erst der Anfang! Ich bin wütend, traurig und enttäuscht! Wir Arbeitgeber fühlen uns von der Politik betrogen, belogen und vergessen. Der Arbeitgeberverband sagt, dass derzeit mindestens 30 000 Pflegekräfte im Land fehlen. Liebe Politiker, tut Eure Pflicht und schafft ein Einwanderungsgesetz!“, Applaus folgte. „Dame Ndow steht hier stellvertretend für viele andere, die das gleiche Schicksal erleiden. Keiner flieht freiwillig. Kaum hat sich jemand integriert, wird er wieder entwurzelt und traumatisiert. – Wir können sicher nicht alle Flüchtlinge bei uns aufnehmen, aber es macht auch keinen Sinn, gut Integrierte abzuschieben. Noch dazu wenn sie die Wirtschaft braucht. Wir wollen mit dieser Kundgebung ein Zeichen setzen und hoffen, dass hinter all den Gesetzen und Paragrafen Menschen stehen, die den Einzelfall Dame Ndow sehen. Ich hoffe inständig, dass unsere Petition beim Landtag Erfolg hat.“

Über den Mergentheimer Arbeitskreis „Asyl“ kennt Claudia Sazinger Dame Ndow. Sie sagte danach: „Als er abgeholt wurde, war das ein großer Schock und ich war froh, dass er mich anrief und ich ihn noch kurz sehen durfte, als er seine Tasche mit Kleidern im Beisein der Polizei aus seinem Zimmer holte. Als wir dann am Abend erfuhren, dass er nicht im Flugzeug sitzt, waren wir froh.“ Sie habe ihn im Gefängnis in Pforzheim besucht und sie könne berichten, dass er Angst habe vor der Entscheidung am Donnerstag im Petitionsausschuss. Allen Freunden und Unterstützern solle sie den großen Dank von Dame Ndow weitersagen. Mit Beifall reagierten die Zuhörer. „Ich appelliere an die Politiker sich für eine Duldung zu entscheiden und ihn nicht abzuschieben“, so Sazinger abschließend.

Für die Organisation „Mergentheim gegen Rechts“ trat noch Ralf Schrodt ans Mikrofon. Er prangerte die „Abschiebe-Maschinerie“ in Deutschland und Baden-Württemberg an und plädierte für einen anderen Umgang mit gut integrierten Flüchtlingen. Auch er erhielt dafür viel Applaus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018