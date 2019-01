19-Jähriger attackiert Polizisten

Igersheim.Polizeibeamte überprüften am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein BMW-Fahrer in der Erlenbachstraße in Igersheim.

Weil für das Auto kein aktueller Versicherungsschutz mehr bestand, wollten die Polizisten die Zulassungsbescheinigung einziehen. Der 19-jährige Fahrer versuchte aber, das Dokument den Beamten wieder zu entreißen.

Da ihm dies jedoch nicht gelang, versuchte er noch, einen der Beamten mit einem Kniestoß zu verletzen. Der Beamte konnte dem Stoß jedoch ausweichen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der 19-Jährige erhält nun eine Strafanzeige wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. pol

