5000 Euro gehen an die St.-Josefs-Pflege

Harthausen/Mulfingen.Aus der Idee „Weihnachtsspende statt Kundengeschenke“ ist längst eine Tradition geworden, von der die St. Josefspflege Mulfingen in diesem Jahr bereits zum 30. Mal „profitiert“: Wittenstein SE unterstützt mit einer weihnachtlichen Spende von 5000 Euro die erzieherischen, familienunterstützenden und schulischen Leistungen der St. Josefspflege.

Scheck überreicht

Klaus Spitzley, Vorstand a.D. der Wittenstein SE und Stiftungsrat der Förderstiftung St. Josefspflege Mulfingen, überreichte nun den Scheck an Geschäftsführer Johann Dirnberger und Hermann Limbacher, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der St. Josefpflege.

Gefördert wird diesmal ein Musikprojekt, schließlich bietet Musik als pädagogische Methode den Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung vielerlei Möglichkeiten zur Entfaltung.

Unter dem Motto „Keep calm and make music“ sollen Musik und Gesang zum Alltag gehören, denn Musik und Rhythmik fördern Begabungen und Fähigkeiten.

Mit etwas Fleiß kann auch ein Musikinstrument erlernt werden. Mit der Spende wird ein Klavier zur Verfügung gestellt.

Freier Träger

Die St. Josefspflege Mulfingen ist ein freier Träger der Jugendhilfe und der Bischof-von-Lipp-Schule. Die Einrichtung führt vollstationäre Wohngruppen in Mulfingen und Heilbronn sowie teilstationäre Gruppen, bietet vielfältige ambulante Leistungen, soziale Trainingskurse und Schulsozialarbeit an. Die Bischof-von-Lipp-Schule fördert Kinder/Jugendliche in einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum und einer Gemeinschaftsschule.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018