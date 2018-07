Über 50-jährige Geschichte fand ihr Ende

Anzeige

Nach den Grußworten der Elternbeiratsvorsitzenden Althof und der unterhaltsamen Rede der Schülersprecher Jessica Karres und Pascal Zobel regte Pfarrer Uwe Krauß zum Nachdenken und kurzen Innehalten an. Zunächst ließ er dabei die Schüler folgenden Satz vollenden: „Das Leben wird gut, wenn…“. Dabei zeigten die Jugendlichen eine erstaunliche Reife, sinnvolle Ideen und einen Sinn für ihre Mitmenschen und Familien.

Anschließend erinnerte Pfarrer Krauß daran, dass das Leben meistens nicht von alleine gut wird, sondern dass man dafür etwas leisten müsse. Man dürfe es nicht einfach vorbeiziehen lassen, viele Dinge „nicht nur hinter sich bringen“, man muss es anpacken und bewusst leben. Er verdeutlichte seine Ausführungen eindrucksvoll mit Beispielen aus seinem eigenen Leben und einem nahegehenden Gedicht von Mutter Teresa.

Rektor Rainer Iwansky und Klassenlehrerin Friedel stellten in ihrer amüsanten Abschlussrede das Motto der Schüler „Mit dem Abschluss in den Händen, werden Helden zu Legenden“ in den Mittelpunkt. Dabei zeigten sie an Beispielen das Heldentum bei Superhelden, Helden und normalen Menschen. Sie ließen dabei die vergangenen fünf Jahre Revue passieren und bedankten sich auch bei allen, die diesen Weg begleiteten, immer mit lustigen Vergleichen zu (Super-)Helden. Anschließend wurde es wieder ernster und die Absolventen erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Zudem wurden auch zahlreiche Preise und Belobigungen überreicht. Den besten Abschluss erreichte Nina Kuhnhäuser. Belobigungen erhielten Maxim Leer, Lorenzo Pianka, Jessica Karres, Sascha Paul und Timo Wittmann.

Zudem gingen Preise für hervorragende Leistungen in einem Fach an Nina Kuhnhäuser (katholische Religion, MSG, WuI, Projektprüfung), Jessica Karres (evangelische Religion), Sascha Paul (WAG) und Lorenzo Pianka (Projektprüfung). Nach dem offiziellen Teil bedankten sich auch die beiden Elternsprecherinnen der Abschlussklasse Paul und Zobel bei allen Lehrern und Begleitern ihrer Kinder an der JAMS mit Geschenken und einer Rede.

Weitergefeiert wurde im Kreise der Familien und Lehrer bei kaltem Buffet, mit witzigen Lehrer-Schüler-Spielen und einer Bilderpräsentation der Abschlussklasse. jams

