Ab 2020 gibt’s „WIM“ auch in Igersheim

Igersheim.„Wir musizieren“ – kurz „WIM“, so heißt das musikpädagogische Grundschulprojekt, das mit einstimmiger Zustimmung des Gemeinderats am Januar 2020 allen Grundschulkindern den kostenfreien Zugang zur Musik und zum eigenen Musizieren ermöglichen soll. Andreas Straßer, Leiter der Musikschule Hohenlohe, stellte das Kooperationsprojekt von Schule, Musikschule und -vereinen vor, das künftig im Regelunterricht der ersten und zweiten Klassen der Johann-Adam-Möhler-Schule stattfinden wird.

Dabei wird ein ausgebildeter Musikschullehrer einmal wöchentlich die Lehrerin oder den Lehrer einmal wöchentlich eine Schulstunde lang im „Tandemverfahren“ ergänzen. So können die Kinder in Verbindung mit den Inhalten der Musikalischen Grundausbildung unter anderem Musikinstrumente aktiv kennenlernen. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich 2020, wenn das Projekt in den ersten Klassen startet, auf knapp 4000 Euro ab 2021, wenn auch die zweiten Klassen im ersten Schulhalbjahr in das Projekt einbezogen werden, auf gut 6450 Euro. ibra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019