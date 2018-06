Ab Februar 2019 drohen Bußgelder

Anzeige

Igersheim.Die Parkplatzsuche in der Igersheimer City kann phasenweise für all jene durchaus zum kleinen Geduldsspiel mutieren, die kurz mal etwas zu erledigen haben. Der Grund dafür ist für sie ein unerfreulicher. Denn manch ein Stellplatz ist von Dauerparkern belegt und steht damit nicht zur öffentlichen Verfügung. Nicht nur Verkehrsteilnehmern ist dieser Umstand ein Dorn im Auge, auch Verwaltung und Gemeinderat missbilligen dieses Verhalten – und leiten jetzt Schritte ein, um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Zunächst in einer Übergangsphase auf die „nette“ Art, bei der all jene mit „mangelhafter Parkdisziplin“ verwarnt werden sollen, ehe sie zur Kasse gebeten werden. Das Gremium hat in seiner donnerstäglichen Sitzung den Weg dafür freigemacht. Begonnen werden soll die Maßnahme zum 1. Januar kommenden Jahres.

Länger als zulässig

Hintergrund des Ganzen, betroffen ist in erster Linie der Möhlerplatz und dessen direktes Umfeld, ist der Umstand, dass in diesem Bereich viele Fahrzeuge länger als zulässig abgestellt werden und der Parkraum dann für Kurzparker, die Handel und Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, fehlt. Dies sei auch, so Amtmann Alfons Hönig in seinem Sachbericht, das Resultat einer Verkehrsuntersuchung durch das Büro „3Kant“ gewesen.

Für Überwachung und Kontrolle sei, so Hönig ein „Gemeindevollzugsdienst einzurichten“. Die Zuständigkeit der Kommune bestehe und beziehe sich hier ausschließlich auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Einnahmen hieraus verlieben bei der Gemeinde. Die Verwaltung vertrete die Auffassung, dass die „Falschparker“ während des ersten Monats, ab 1. Januar 2019, lediglich „freundlich auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und von der Erhebung von Verwarnungsgeldern noch abgesehen werden sollte.“