Ab heute ist die Postagentur offen

Igersheim.Das Bürgerlädle am Igersheimer Möhlerplatz öffnet am heutigen Freitag offiziell seine Pforsten – und damit auch in der Ortsmitte wieder eine Postagentur.

Am Eröffnungswochenende bietet das Bürgerlädle-Team Besichtigungstermine zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten an, denn der vordere Bereich des Bürgerlädles ist als offener Bürgertreff konzipiert und wartet darauf, dass die Einwohner ihn als neuen Ort der Begegnung und des bürgerschaftlichen Austausch nutzen. Hier kann man sich während der Öffnungszeiten zwanglos mit Freunden verabreden – oder aber außerhalb der Öffnungszeiten von Post und Direktvermarktern den Bürgertreff für Gruppenaktivitäten unter Verantwortung von Ehrenamtlichen nutzen.

Wie multifunktional die Örtlichkeit eines detaillierten Raumkonzepts von Innenarchitektin Luise Ballmann gestaltet wurde, davon dürfen sich ab heute alle Interessierte vor Ort überzeugen während der zwei- oder dreistündigen Öffnungszeiten des Bürgerlädles von Montag bis Samstag. Oder an den zusätzlichen Besichtigungsterminen (ohne Verkauf) am Eröffnungswochenende.

Eine Besichtigung des neuen Igersheimer Bürgerlädles außerhalb der regulären Öffnungszeiten ist am heutigen Freitag schon ab 13 Uhr möglich, also auch bevor Postfiliale und Direktvermarkterverkauf ab 14.30 Uhr starten.

Außerdem ist zusätzlich am Sonntag, 3. März, vor dem großen Fastnachtsumzug der „Kalroben“ von 12 bis 14 Uhr das Bürgerlädle zur Besichtigung (ohne Verkauf) geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Bürgerlädles sind: Montag, Dienstag, Donnerstag 15.30 bis 17.30 Uhr, Freitag 14.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch und Samstag 10 bis 12 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019