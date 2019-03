Abend der Ausbildung

Harthausen.Der Mechatronikkonzern Wittenstein SE lädt am Donnerstag, 4. April, von 17 bis 20 Uhr, Schüler, Eltern und Lehrer in das unternehmenseigene Ausbildungszentrum am Standort Igersheim-Harthausen ein.

In „Talentarena“ informiert das Unternehmen rund um Ausbildung und Studium. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auszubildende und Studierende schildern ihre Erfahrungen zu 20 verschiedenen Berufsbildern und Ausbilder beantworten individuelle Fragen. Sowohl kaufmännische als auch technische, sowie IT-Berufe, zu denen eine Ausbildung oder ein duales Studium führen können, werden vorgestellt.

In einem Kurzvortrag erhalten die Gäste bei Wittenstein Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Ein Betriebsrundgang gibt Einblicke in die Arbeitswelt des Ausbildungsbetriebs mit mehr als 2600 Mitarbeitern weltweit. pm

