Abwechslungsreiches Programm geboten

Zum Seniorennachmittag in der Erlenbachhalle durfte Bürgermeister Frank Menikheim wieder mehrere hundert Mitbürger begrüßen.

Igersheim. Diese Veranstaltung, die sich ob ihres abwechslungsreichen Programms bei den älteren Mitbürgern großer Beliebtheit erfreut, bietet zudem die ideale Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen, um mit ihnen zu plaudern.

Vorab dankte der Bürgermeister allen Mitwirkenden und dem Helferteam für die umfangreichen organisatorischen Vorbereitungen. Der Schultes nahm die die Gelegenheit wahr, im Rahmen seiner Grußworte die Gäste über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren.

Die Entwicklung sei gut, was auch an der Zahl der Arbeitsplätze auszumachen sei, die von 2010 bis 2018 um 1000 sozialsteuerpflichtige gestiegen sei. 2018 habe man mit mehreren Vorhaben die örtliche Infrastruktur weiter verbessert, auch in den Ortsteilen. Und wie zu sehen, werde derzeit das Bahnhofsareal umgestaltet, unter anderem mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer versehen. Sorge bereite nach wie vor die angespannte Wohnraumsituation, die durch die Nutzung der vorhandenen Leerstände gemildert werden könnte.

Der Nachmittag wurde musikalisch geprägt war durch die Musikapelle Neuses und den Sängerkranz Igersheim, dazwischen als Auflockerung gab es Auftritte der Kinder des Wald- und Naturkindergarten, der Schautanz der Kalroben-Minis, der Musikschule Hohenlohe und des Sängerkaranzes Igersheim.

Die Moderation der Veranstaltung oblag Uli Dallmann, der gekonnt, informativ und mit einem Schuss Humor durch das Programm führte.

Schwungvolle Eröffnung

Schwungvoll eröffnete die Musikkapelle Neuses unter Leitung von Alfred Kreuser den Nachmittag mit dem berühmten „Colonel Bogey Marsch“ und der Polka „Wir Musikanten“. Mit Hingabe erfreuten die Kids des Wald- und Naturkindergarten die Senioren mit den Singspielen „Vögelein, Vögelein, tanz mit mir“, „Tick, tick, Tick“ und „Spatzenkinder“. Als flotte Cowgirls versprühten die Kalroben-Minis mit dem Schautanz „Ab in den wilden Westen“ für ein paar Minuten Western-Atmosphäre in der Erlenbachhalle.

Bevor Uli Dallmann zur Pause aufrief, sprach Pfarrer Uwe Krauß zum derzeit hochaktuellen Thema „Frieden bewahren, nie wieder Krieg“. Denn der weltweite Friede sei in den letzten Jahren noch nie so akut gefährdet gewesen wie derzeit – auch hervorgerufen durch einen neu entstandenen Populismus. Im Übrigen, so der evangelische Pfarrer, pflegten er und sein katholischer Kollege Hubert Hinz sowie die jeweiligen Gemeindemitglieder ein überaus freundschaftliches ökumenisches Miteinander.

Der Sängerkranz eröffnete seinen Auftritt mit dem Lied „Singen macht Spaß“ und hatte absolut recht mit dem Titel „Hey, heut ist ein schöner Tag“. Die Sänger um Michael Schlor verabschiedeten sich mit dem Ohrwurm von Freddy Quinn „So schön, schön war die Zeit“. Beifall ernteten auch Irene Alberg und die beiden Solistinnen Blanka Hermann und Leonie Meder von der Musikschule Hohenlohe am Klavier mit den Stücken „Scherzino“ und „Zapp it to me“. Im Duett tauchten sie mit dem Ragtimes-Titel „Black an white Rag“ des legendären US- Komponisten George Botsford, für ein paar Momente ein in das Music- Kneipen- Flair von NewYork City.

Einen musikalischen Hörgenuss bekamen die Zuhörer auch vom Querflötenensemble unter der Leitung von Andraj Sakur, unter anderem mit den Stücken „A waya in a Manger“ (John Denver) und „Freude, schöner Götterfunken“ (Ludwig van Beethoven) serviert. Der Nachmittag endete mit der Musikkapelle Neuses so wie er begonnen hatte, nämlich schwungvoll mit dem Stück „Walzerträume“ und dem Potpourri „Das hört man gern“ von Walter Tuschla, dessen Titel man durchaus wörtlich nehmen durfte. habe

