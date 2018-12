Ära in religiösem Leben Igersheims geht zu Ende

Igersheim.Mit der Adventsfeier des Katholischen Frauenbundes Igersheim ist nach fast 70 Jahren eine Ära im religiösen Leben der Gemeinde zu Ende gegangen: Am 31. Dezember löst sich der Verein auf.

Der Vorstand hatte nach langen und reiflichen Überlegungen auf Grund der Überalterung der Vereinsmitglieder und keiner Aussicht auf Erneuerung durch jüngere Mitglieder keine andere Möglichkeit gesehen, den Verein zum Jahresende aufzulösen. So stellte die stellvertretende Vorsitzende Marianne Knolmayer zu Beginn fest, dass es zwar „alle Jahre wieder“ eine Adventsfeier gegeben habe, dies aber in Zukunft nicht mehr möglich sei.

Vielfältige Aktivitäten

Knolmayer erinnerte an die Gründung des Vereins im Jahre 1950 mit 33 Mitgliedern. Sie listete die vielfältigen Aktivitäten in den vergangenen Jahren auf. Sie selbst sei bei verschiedensten Gelegenheiten als Vortragsrednerin aufgetreten, sagte die stellvertretende Vorsitzende. Selbst in ihren schlimmsten Träumen hätte sie sich vorstellen können, einmal am Rednerpult das Ende des Vereins verkünden zu müssen. Zum Schluss bedankte sie sich besonders bei Elisabeth Zierlein und Berta Beitel für die gute Zusammenarbeit.

Christa Dammert trug Texte zum Thema „Wünschen und Schenken“ vor, die Schriftlesungen, Meditationen, Nachdenkliches und Gebete umfassten und von Advents- und Weihnachtsliedern unterbrochen wurden, die von Sieglinde Eckert am Klavier begleitet wurden.

Letzte Ehrungen

Zum letzten Mal ehrte dann die stellvertretende Vorsitzende Mitglieder für langjährige Treue: Brigitte Karnutsch (20 Jahre), Agathe Morcher und Toni Teufel-Uhl (25 Jahre), Rosi Albrecht und Irene Beuther (30 Jahre), Maria Dachshammer, Annemarie Pfleger und Brigitte Richter (40 Jahre), Steffi Zierlein (45 Jahre ) und Ida Zierlein (55 Jahre).

Marianne Knolmayer bedankte sich bei den Geehrten für die langjährige Treue und übergab ein kleines Geschenk. Pfarrer Hubert Hinz als Präses des Vereins sprach von die vielfältigen Tätigkeiten des Frauenbundes in der Pfarrgemeinde bei Gemeindefesten, Gottesdienstgestaltungen und Bazaren, die bedauerlicherweise in Zukunft wegfallen würden. Auch er bedauerte die Auflösung, bot aber die Nutzung des Frauenbundraumes für locker stattfindende Zusammenkünfte von interessierten ehemaligen Mitgliedern an. Dann bedachte er alle Vorstandsmitglieder mit einem prächtigen Winterstrauß.

Mit einem wehmütigen Blick klang die Feier aus, wurde aber gemildert durch die Aussicht auf die ein oder andere gesellige Aktivität, die sicher auch in Zukunft stattfinden wird.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018