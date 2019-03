„Ah“ und „Oh“ – Gäste geraten ins Schwärmen

Mit einer kleinen Feier wurde das neue Bürgerlädle am Igersheimer Möhlerplatz am Donnerstagabend offiziell seiner Bestimmung übergeben – und alle waren begeistert, was entstanden ist.

Igersheim. „Hier geht ja die Post ab“, meinten Rainer Zierlein und Rainer Friedrich unisono beim Anblick der in neuem Glanz erstrahlenden Räumlichkeiten. Das stimmt allerdings insofern nur bedingt, da das

...